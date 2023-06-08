Deprem korkusu deniz manzaralı evleri gölgede bıraktı

Artan kira fiyatlarıyla dikkati çeken ve özellikle yabancıların büyük ilgi gösterdiği turizm kenti Antalya'da sektör temsilcileri talebi karşılamada zorlanıyor. Bir süredir artış eğiliminde olan kira fiyatları seçim döneminde duraksadı. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle birlikte sektörde hem emlakçıların hem de ev ya da iş yeri kiralamak isteyenlerin alışkanlıkları da değişti. Deprem öncesinde emlakçılar deniz manzaralı gayrimenkulleri daha yüksek fiyattan müşterilerine sunarken, manzaralı yapılar daha eski olmaları nedeniyle bugünlerde ikinci planda kaldı. Müşteriler çoğunlukla kayaç zeminli ve yeni yapıları tercih ettiği için ilk sırada 1999 sonrası deprem yönetmeliğine uygun yapılar geliyor.

‘YÖNETMELİĞE UYGUN İNŞA EDİLMEYEN EVLERE BİNALARA İLGİ YOK’

Emlak ofislerine gelip ev kiralamak ya da satın almak isteyen vatandaş, fiyattan önce binaların depreme uygunluğunu ve yaşını soruyor. Zeminin kayaç olmasına da dikkat eden vatandaş, sonrasında fiyat konusunda emlakçıyla anlaşmaya çalışıyor. Antalya'da emlakçılık yapan Cenk Altun, yıllardır emlak işiyle ilgilendiğini, müşterilerinin deprem yönetmeliğini önceleri hiç sormadığını söyledi.

Altun, “Şu an ise deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediğini soruyor. Yönetmeliğe uygun inşa edilmeyen binalara ilgi alaka yok. Hatta annemlerin bir dairesi var. 1993 yılında inşa edilmiş. Lokasyonu çok iyi ancak bir türlü istediğimiz fiyata veremiyoruz. Her ay rakamı bir miktar düşürdük. 4 milyon 900 bin TL'den başladık. 4 milyon 300 bin TL'ye kadar düştü. Hala ilgilenen yok" diye konuştu.

ARSAYA KONTEYNER KURMAK İSTEYEN BİLE VAR

Bir başka emlakçı Halit Mert ise çok yüksek katlı binaların artık tercih edilmediğini söyledi. Daha az katlı ve yeni binaların ilgi gördüğünü belirten Mert, “İnsanlar artık binaların depreme dayanıklılığına daha özen gösteriyor. Gelen vatandaşlar yaşı genç, müstakil evler tercih ediyor" dedi.

Özellikle deprem bölgesinden gelen bazı vatandaşların arsa kiralamaya daha sıcak baktığını kaydeden Mert, “Gaziantep'ten gelen bir aile arsa kiralayıp konteyner kurmayı teklif etti. Elektrik su imkanı olan bir yerde 6 konteyner kurup yaşamayı hedeflediklerini söylediler. Denize yakın yerlerin zemini yumuşak olduğu için insanlar dağlık ve kayalık alanlardaki evleri tercih eder oldu" dedi.