Deprem Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konağı da vurdu

Tarihi konak, Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit’in rol aldığı Kibar Feyzo filminde Maho Ağa’nın evi olarak üne kavuşmuştu.Tarihi konak, Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit’in rol aldığı Kibar Feyzo filminde Maho Ağa’nın evi olarak üne kavuşmuştu.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi’nde 60 yıldan fazladır ayakta duran ve bölgenin önemli turistik yerlerinden olan Fatih Aliye Müderris Konağı da depremde hasar aldı. Konağın duvarlarının yıkıldığı ve çatısının zarar gördüğü belirtildi. Cam kenarlarında ve havuzun yanında ise dökülmeler olduğu görüldü. Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden Kibar Feyzo’nun yanı sıra Ezo Gelin, Kaçak ve Asi gibi birçok Film ve diziye ev sahipliği yapan konağın son hali havadan görüntülendi.

SİNEMA MÜZESİ OLACAKTI

1978 yılında çekilen ve başrolünde Kemal Sunal ile Şener Şen’in oynadığı Kibar Feyzo filminde Maho Ağa’nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı’nın sinema müzesi haline getirilmesi için Hatay Valiliği tarafından bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.

Sinema müzesine dönüştürülmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılan Fatih Aliye Müderris Konağı’nın duvarları ve çatısında hasar meydana geldi. Depremin ardından çalışmalar durduruldu.