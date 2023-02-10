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Deprem bölgesinde yağmacılar iş üstündeyken yakalandılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da yaşanan olayları fırsat bilen hırsızlar Özel Hareket polisleri tarafından yakalandı.

10.02.2023 - 18:35 | | ANKARA (İHA)
Deprem bölgesinde yağmacılar iş üstündeyken yakalandılar

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da kaos ortamını fırsat bilen hırsızlar, iş üstündeyken Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Hatay'a sevk edilen Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı.

Deprem bölgesinde yağmacılar iş üstündeyken yakalandılar

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Deprem bölgesinde yağmacılar iş üstündeyken yakalandılar

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