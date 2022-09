Marmaris’te orman yangını! Müdahaleye giden helikopter düştü

Marmaris’in Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Marmaris'te meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan bütün gücümüzle müdahale ediyoruz. Son alev sürene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA KATILIYOR

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

ORMAN YANGINI İÇİN UÇAK VE HELİKOPTERLERİN SU ALDIĞI BÖLGE DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik unsurları da helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölgeyi deniz trafiğine kapatırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Sahil güvenlik unsurlarımız helikopterlerimizin ve amfibik uçaklarımızın su aldığı alanlarda aldıkları tedbirlerle yangınla mücadelemizin daha güvenli şartlarda yapılmasını sağlıyor. Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek” ifadeleri yer aldı.

DENİZDE KORİDOR OLUŞTURULDU

Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu. Öte yandan, bölgede rüzgarın şiddetini azaltması ekiplerin söndürme çalışmasına kolaylık sağladı. Söndürme çalışmalarının olumlu yönde ilerlediği bildirildi.

BÖLGEDE ARICILIK YAPAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz adaağzı mevkiisnde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

HELİKOPTER DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Öte yandan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü. Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi. İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.