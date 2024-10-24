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Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda orman yangını çıktı. Dağın zirvesinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

24.10.2024 - 17:38 | | Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Başkarcı Dağı zirvesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Dağdan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 2 uçak, 1 helikopterle, karadan ise çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

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