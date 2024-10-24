Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda orman yangını çıktı. Dağın zirvesinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
24.10.2024 - 17:38 | | Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Başkarcı Dağı zirvesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Dağdan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 2 uçak, 1 helikopterle, karadan ise çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.