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Denizli’de maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Bölgeye giden ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

24.05.2022 - 22:23 | | DHA
Denizli’de maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bugün saat 21.00 sıralarında Acıpayam ilçesinin Karaismailler mahallesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçinin kurtarılması için bölgeye giden ekipler çalışma başlattı. Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde bugün 21.00 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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