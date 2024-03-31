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Denizli CHP ilçe başkanlığında seçim kutlamasında balkon çöktü; 1'i ağır, 4 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP ilçe başkanlığı binasında seçim kutlaması sırasında balkon çöktü, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

31.03.2024 - 23:38 | | Hüseyin BAYBARS/TAVAS (Denizli), (DHA)
Denizli CHP ilçe başkanlığında seçim kutlamasında balkon çöktü; 1'i ağır, 4 yaralı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Denizli'in Tavas ilçesinde, CHP Adayı Kadir Tatık'ın önde olması nedeniyle partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı. Bu sırada iki katlı parti binasının birinci katındaki balkon çöktü. Balkonda bulunanlardan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. (DHA)

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