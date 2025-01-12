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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

12.01.2025 - 07:52 |
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 16.00, Kabatepe’den 09.00, 13.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kabatepe'den saat 15.00, 20.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

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