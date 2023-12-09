Deniz Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Deniz Göktaş'ın biyografisi

Tek kişilik stand-up gösterileri ile kendini tanıtan Deniz Göktaş'ın hayatı merak ediliyor.

Deniz Göktaş kimdir?

1995 yılında dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okurken bırakıp psikolojiye geçiş yapan Deniz Göktaş, psikolojide mezun oldu. Deniz Göktaş şu an da kendi mesleğini icra etmiyor. Uzun zamandır komedi ile ilgilenen Göktaş tek kişilik Stand Up gösterileri yapıyor.

Pandemi ile birlikte yıldızı parlamaya başlayan genç komedyenin yavaş yavaş kitlesi büyüyor.

Deniz Göktaş nasıl ünlü oldu?

Ankara'nın ardından sinema okumak için İstanbul'a gelen Göktaş Tuz biber ekibinin açık mikrofon programına katılmıştır. Burada 5 dakika sahne almasının ardından ekibe çağırılmış ve ardından biletli sahnelere başlamıştır. Ayrıca Deniz Göktaş Spotify'da podcast paylaşımı yapmaktadır.

Deniz Göktaş'ın sevgilisinin adı ise Cemre'dir.