Demokrat Parti Milletvekili Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek’e fiziki saldırıda bulundu. Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verdi. Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.