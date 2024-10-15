Demirören Grubu'ndan o habere yalanlama: Tüm vergi yükümlülüğü yerine getirilmektedir

Demirören Grubu, bir medya organında geçen vergisel kararın grupla ilişkilendirilmesini yalanladı. 'Yazılanın aksine, bu vergilerin mükellefi Demirören Grubu iştirakleri değil, ilgili kamu kurumlarıdır.' açıklamasında bulundu.

Demirören'den yapılan açıklamada, gerçeklerin çarptırıldığına dikkat çekildi. 'Demirören Grubu vergisel olarak tüm yükümlülüklerini yasanın belirlediği kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir.' denildi.

Açıklamanın devamında, 'Yasa dışı bahis ve kumarla etkin mücadele etmek amacıyla, Ocak 2024 itibariyle şans oyunları vergisi önceki seviyesine getirilmişti. Bu düzenlemeler sonrası, artan ikramiye oranıyla birlikte kamuya aktarılan gelirlerde enflasyonun çok üzerinde bir artış sağlanmıştır. Dolayısıyla, şans oyunları vergisinin yüksek olduğu döneme kıyasla, toplam kamuya aktarılan gelirler, reel anlamda da yükselmiştir. Dezenformasyon içeren her türlü haber ile hukuki yollara başvurarak mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.' ifadelerine yer verildi.

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