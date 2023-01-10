Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde gerçekleştirilen “Demir Yumruk” operasyonu davasında 8 sanık tahliye edildi. Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada dosyaya giren bazı evraklar okunduktan sonra mazeret bildirerek duruşmaya gelmeyen tanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından söz sanık avukatlarına verildi. Tutuklu sanıkların avukatları tahliye tutuklular için tahliye talebinde bulunurken adli kontrol hükümleri uygulanan sanıkların avukatları ise adli kontrollerin kaldırılmasını talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devam etmesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıklar Hulusi Belgü, Hüseyin Eryılmaz, Muzaffer İzgi, İhsan Göymen, İsmail Eryılmaz, Mustafa Kırsal, Ahmet Kurtuluş ve Yılmaz Altunbulak’ın tahliyesine karar verdi. Bazı tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.