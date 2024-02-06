Delil Aysal öldü mü, taksiyi öldüren adama ne oldu? Taksici katili cezaevinde öldü mü?

İzmir'de iki çocuk babası Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin lanetlediği olayda cani Delil Aysal, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın, tutuklu bulunduğu koğuşta saldırıya uğradığı iddia edildi. Konuyla ilgili Oğuz Erge'nin ailesinin avukatlarından açıklama geldi.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli Delil Aysal, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

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Caninin tutuklu bulunduğu cezaevinde saldırıya uğradığı iddiası ortaya atıldı. Ailenin avukatları Oğuzhan Aslan, Ahmet Serkan Göktürk ve Orhan Bakkal ise konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Fail hakkında adli sürecin yakından takip edildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sürecini titizlikle yürüttüğü vurgulandı.

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Birtakım sosyal medya hesaplarında, failin cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olduğu şeklinde haberlerin paylaşıldığı kaydedilen açıklamada "Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor.

Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir.

Resmi makamlarca ve tarafımızca yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında Oğuz Erge ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin adli sürecin başlaması için gerekli işlemler yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.