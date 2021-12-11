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Dehşet evi! Eşini ve 1.5 yaşındaki üvey kızını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Kaya Doğan, tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ve üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla kendisini yaralayan Doğan, polise cinayeti ihbar etti.

11.12.2021 - 15:38 | | İHA
Dehşet evi! Eşini ve 1.5 yaşındaki üvey kızını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Kaya Doğan, henüz bilinmeyen nedenle eşi Hörmet Kaya ile tartışmaya başladı.

Dehşet evi Eşini ve 1.5 yaşındaki üvey kızını bıçaklayarak öldürdü

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kaya Doğan, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı boğazından bıçakladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Doğan, evden ayrılıp, Erkilet Bulvarı’na çıkarak, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Bunun üzerine Doğan'ın bulunduğu bölgeye ve eve ekipler sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Hörmet Doğan ile ilk evliliğinden olan kızı Yasemin Nur’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızının cansız bedenleri, polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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