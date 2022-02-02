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DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında, evinden alınarak emniyete götürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez , emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.02.2022 - 15:12 | | Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)
DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

DBP il binasında, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Başlar öne eğik halde sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis tarafından 26 Ocak’ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı. Koronavirüse yakalandığı için karantinada olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez'in operasyon kapsamında gözaltına alınması için izolasyon süresinin bitmesi beklendi.

DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

Karantina süreci biten Gülmez, 29 Ocak'ta polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye gönderilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Gülmez'in Covid-19 testi tekrar pozitif çıktı. Gülmez, izolasyon için serbest bırakılıp evinde karantinaya alındı.

Evinde alınan, koronavirüs testi negatif çıkan Seval Gülmez, polisler tarafından tekrar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Gülmez'in ifadesini alan savcı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Seval Gülmez, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

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