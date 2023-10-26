Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'in, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
26.10.2023 - 15:43 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Danimarka arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır. Gazze'deki gelişmeler, Ukrayna'daki durum, Türkiye- AB ilişkileri, bazı Avrupa ülkelerinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar dahil, güncel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. (DHA)