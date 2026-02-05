Cyber Me Teknoloji, Manisa Teknokent İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri’nde birincilik kazandı

Ar-Ge projeleri sonucunda elde edilen satış gelirleri esas alınarak yapılan değerlendirmede, Cyber Me Teknoloji Yazılım San. ve Tic. A.Ş. ortaya koyduğu başarılı performansla birincilik ödülünün sahibi oldu.

Tören, Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi Fuayesi’nde gerçekleştirildi. Programa Rektör Rana Kibar başta olmak üzere Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, üniversite yöneticileri, yerel yönetim temsilcileri ve çok sayıda akademik ile idari personel katıldı.

En İyi Ticarileşme kategorisinde verilen birincilik ödülü, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk ile Manisa Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Pesen tarafından, Cyber Me Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehtap Özdoğan’a takdim edildi.