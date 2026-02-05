GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCyber Me Teknoloji, Manisa Teknokent İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri’nde birincilik kazandı
HaberlerGündem Haberleri Cyber Me Teknoloji, Manisa Teknokent İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri’nde birincilik kazandı

Cyber Me Teknoloji, Manisa Teknokent İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri’nde birincilik kazandı

05.02.2026 - 15:23Güncellenme Tarihi:
Cyber Me Teknoloji, Manisa Teknokent İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri’nde birincilik kazandı

Manisa – Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Manisa Teknokent tarafından düzenlenen 3. İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri, Ar-Ge ve inovasyon alanında öne çıkan firmaların başarılarına sahne oldu.

Ar-Ge projeleri sonucunda elde edilen satış gelirleri esas alınarak yapılan değerlendirmede, Cyber Me Teknoloji Yazılım San. ve Tic. A.Ş. ortaya koyduğu başarılı performansla birincilik ödülünün sahibi oldu.

Tören, Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi Fuayesi’nde gerçekleştirildi. Programa Rektör Rana Kibar başta olmak üzere Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, üniversite yöneticileri, yerel yönetim temsilcileri ve çok sayıda akademik ile idari personel katıldı.

En İyi Ticarileşme kategorisinde verilen birincilik ödülü, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk ile Manisa Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Pesen tarafından, Cyber Me Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehtap Özdoğan’a takdim edildi.

Güncel Haberler

Hasat bitti, budama ve gübreleme başladı: Fiyatlar 700 TL’den başlıyor
#Gündem

Hasat bitti, budama ve gübreleme başladı: Fiyatlar 700 TL’den başlıyor

Adana'da artık lüks oldu! Fiyatlar arttı, berberlerde yeni uygulama başladı
#Ekonomi

Adana'da artık lüks oldu! Fiyatlar arttı, berberlerde yeni uygulama başladı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza! TIR otomobile arkadan çarptı
#Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza! TIR otomobile arkadan çarptı