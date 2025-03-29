Cumhuriyet Halk Partisi'nden Maltepe'de miting

CHP'nin Maltepe Sahili'nde düzenlediği miting alanı çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Miting alanındaki belirli noktalara dev ekran ve ses sistemleri kuruldu. Alana ulaşmak isteyenler Marmaray'ın Süreyya Plajı durağında yoğunluk oluşturdu.

'AYAKLARINA SAĞLIK, YÜREKLERİNE SAĞLIK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bugün İstanbul'da sadece bir miting yok. İstanbul'da bugün bütün metro istasyonlarında bütün Marmaray duraklarında ve istasyonlarında bütün iskelelerde mitingler var. Gelen Marmaray dolu. İskeleler dolu yollar dolu. Ben buraya gelirken yürüyerek 10 kilometre ileriden yetişemeyeceğini düşünerek koşa koşa gelen on binleri gördüm.

Ayaklarına sağlık yüreklerine sağlık bugün burada bir tarih yazıyorsunuz.CHP'nin İmamoğlu'nun halkçı belediyeciliği 6 ay sonraki ölçümlerde yüzde 48'lik bir memnuniyet oranından yüzde 58'lere tırmandı" dedi.