Cumhuriyet ateşi isimli obje nedir? Cumhuriyet ateşi objesinin anlamı

Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinden sonra Özel'in Erdoğan'a hediye ettiği Cumhuriyet Ateşi nedir? Cumhuriyet Ateşi ne kadar? Cumhuriyet Ateşi'nin anlamı nedir?

Cumhuriyet Ateşi nedir?

Cumhuriyet Ateşi, Paşabahçe'nin "Gururla" serisinde yer alan objedir. “Cumhuriyet Ateşi”, Mustafa Kemal Atatürk’ün genç Cumhuriyet’in Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak’a hitaben söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.

Cumhuriyet Ateşi ne kadar?

Paşabahçe'nin "Gururla" serisinde yer alan "Cumhuriyet Ateşi Objesi"nin fiyatı 9 bin 550 TL'dir.