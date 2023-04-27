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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Nisan e-muhtırası paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "27 Nisan e-muhtırası, milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı" dedi.

27.04.2023 - 16:39 | | İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Nisan e-muhtırası paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Nisan e-muhtırası, milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı. Sivil iradeyi ve demokratik değerleri yok sayan her tür gayr-ı meşru teşebbüs, karşısında yine bu net duruşu bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından 27 Nisan e-muhtırası paylaşımı

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