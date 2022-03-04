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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın yaptığı görüşmede, Ukrayna’daki savaş ile birlikte Türkiye-ABD’nin ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı.

04.03.2022 - 23:10 | | İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 2 saatlik basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki savaş başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. Ukrayna’daki savaşın gidişatının yeni insani krizler doğurduğuna dikkat çekilirken, bu konuda duyulan derin endişe ve üzüntü dile getirildi. Uzaması halinde savaşın etkilerinin tüm bölge ve dünya için yıkıcı olacağı ifade edildi. Savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi. Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı. Türkiye’nin taraflarla sürekli temas halinde bulunduğu ve müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Görüşmede, Suriye, Libya ve Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması, Türkiye -İsrail ilişkileri ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ele alındı. ABD ile ikili ilişkilerinin mevcut durumunun da ele alındığı görüşmede ortak stratejik mekanizmanın hayata geçirilmesi için atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı.

 

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