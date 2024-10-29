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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu. Görgün "Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

29.10.2024 - 19:22 |
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: "Bugün, burada, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde bağımsızlık ve millet iradesinin temellerinin atıldığı bu mukaddes günü taçlandıran bir gururu hep birlikte yaşıyoruz. Hava savunma sistemlerimiz, İHA'larımız, SİHA'larımız, kara araçlarımız, deniz platformlarımız ve uzun menzilli füze sistemlerimiz Türkiye'nin caydırıcı gücünü her alanda artırmakta ve dost ülkeler için de güvence sağlamaktadır."

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