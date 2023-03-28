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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı! Şentop: Hiç bir hukuki sorun yoktur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili, "Bu tartışmaları öngörerek kanuna ek hüküm koyduk. Hukuki tartışma şeklinde makale yazdım bu konuda. Bu karar yürürlüğe girdikten sonra uygulanacağını söyledik. Bu tartışma hukuki değil siyasidir." dedi.

28.03.2023 - 14:11 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı! Şentop: Hiç bir hukuki sorun yoktur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tartışmanın hukuki değil siyasi olduğunu söyleyen Şentop, "Bu tartışmaları öngörerek kanuna ek hüküm koyduk. Hukuki tartışma şeklinde makale yazdım bu konuda. Bu karar yürürlüğe girdikten sonra uygulanacağını söyledik." ifadelerini kullandı. Tartışmaları önlemek için düzenlemede ek madde olduğunu belirten Şentop, "Aday olması için bir istisna hükmüne ihtiyaç yok. 2018'den sonra iki kez adaylık hakkı var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 kez cumhurbaşkanı adayı olmasında hiç bir hukuki sorun yoktur." dedi.

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