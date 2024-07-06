Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.

BÜYÜK SEVİNÇ

Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında bugün Hollanda'yla çeyrek final maçına çıkan Milli Takım, ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı. Millilerin golünü 35'inci dakikada Samet Akaydın kaydederken, maçı takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük sevinç yaşadı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sevinci kameralara yansıdı.