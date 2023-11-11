Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi’nin ardından temaslarını sürdürüyor.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğıan, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ve yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü de belirtti.

ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI WİDODO İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Widodo arasındaki görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin halkına yönelen saldırıların toplu katliam boyutuna ulaştığını, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin, sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye’nin hem barışın sağlanması hem de Gazze’ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin barışın tesisi için birlik içinde adımlar atması gerektiğini vurguladı.