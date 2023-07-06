Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildiği; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Japonya Başbakanı Fumio Kishida’ya teşekkür etti.

Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl onuncu yıl dönümü gelecek sene ise diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100’üncü yılının kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ikili iş birliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Japonya’nın Türkiye’nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını söyledi.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic le de bir teefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e teşekkür etti.

Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin iki liderin gayretiyle tarihinin en üst seviyesine ulaştığını da vurguladı.