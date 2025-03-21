Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: Tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer tutan; baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan nevruzun yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve komşularımızın 21 Mart Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer tutan; baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan nevruzun yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum.



Gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve komşularımızın 21 Mart Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Q75WGrN3EM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2025