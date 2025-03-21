Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
21.03.2025 - 18:19Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: Tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer tutan; baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan nevruzun yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve komşularımızın 21 Mart Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum.
Tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer tutan; baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan nevruzun yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2025
Gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve komşularımızın 21 Mart Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Q75WGrN3EM