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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

21.03.2025 - 18:19Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: Tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer tutan; baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan nevruzun yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve komşularımızın 21 Mart Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum.

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