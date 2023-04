Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '14 Mayıs' tepkisi: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şanlıurfa’da deprem konutlarının temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntıların farkında olduklarını ve çözümü bildiklerini belirterek, bu sıkıntıları çözeceklerini belirtti.

“Şanlıurfa’mızda 12 bin 728 binadaki 22 bin 464 bağımsız bölüm bu depremlerde kullanılamaz hale geldi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Bu muhabbeti 14 Mayısta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz. Biz bu şehri her bir ferdiyle toprağının her bir karışıyla seviyoruz. İnşallah 14 Mayıs’ta herkes susacak Şanlıurfa konuşacak. Bizim Şanlıurfa’yla aramızda gönülden gönüle giden güçlü bir bağlarımız vardır. Biliyorsunuz ülkemiz şiddetli depremlerle sarsıldı. Bu depremlerden etkilenen şehirlerden biriside Şanlıurfa’ydı. Tespitlere göre Şanlıurfa’mızda 12 bin 728 binadaki 22 bin 464 bağımsız bölüm bu depremlerde kullanılamaz hale geldi” dedi.

“Dünyada bu kadar büyük felaketten sonra 2,5 ayda vatandaşlarını yuvalarına kavuşturacak başka bir devlet yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölge genelinde 311 bin binadaki 872 bin bölüme ulaşıyor. Deprem haberini alır almaz tüm imkanlarımızı buralara taşıdık. Kalıcı konutların yapım safhasına geldik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Şanlıurfa sel felaketiyle de imtihan oldu. Burada ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ölenleri geri getirmeyiz ama yaraları sarmak kayıpları telafi etmek boynumuzun borcudur. 319 bini 1 yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Hatta bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerimizin hak sahiplerine teslimini de gerçekleştireceğiz. Dünyada bu kadar büyük felaketten sonra 2,5 ayda vatandaşlarını yuvalarına kavuşturacak başka bir devlet yok. Biz bu millete aşığız. Depremde yıkılan şehrimizi ayağa kaldırırken sadece konut değil bütün tesisleriyle adeta yeni şehirler inşa ediyoruz. Bu çerçevede Şanlıurfa’da 8 bini konut 3 bini köy evi olmak üzere 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

“Muhalefeti hallerine bırakın varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirerek nutuk atıp döndüğünü görüyoruz. Bunlara gerekli dersi 14 Mayısta vermeye hazır mıyız. Bunların kendilerine hayrı yok ki ülkenin ve milletin dertlerine derman olsun. Daha kendi aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip birbirine girenlerin. 14 milyon insanın hayatını etkileyen bir felaketin üstünden gelmesi zaten mümkün değildir. Onları kendi hallerine bırakın varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar. Makam mevki dağıtsınlar. Altı boş vaadlerle atıp tutsunlar. Varsınlar PKK’sından FETÖ’süne tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Varsınlar Yasin Börü’nün azmettiricilerini gezi olaylarının planlayıcılarını eli kanlı katilleri serbest bırakma sözü versinler. Varsınlar emperyalistlerin oyuncağı olmak için büyükelçilere sözler versinler. Onlardan gizli saklı talimatlar alsınlar. Biz milletimizle beraber kendi geleceğimize bakacağız. Zaten ülkemizde öyle bir muhalefet var ki başka kimsede yok. Kendi kendileriyle yeterince uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Seçim öyle televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında, 4 duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim öyle televizyon ekranlarında sosyal medya mecralarında 4 duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor. Seçim tercihi öyle öfkeyle tepkiyle karar verilecek bir şey değildir. Bu noter masası değil kumar masası değildir” ifadelerini kullandı.

“Hem sıkıntıları hem de çözüm yollarını biliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkenin 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl çözdüysek bugünkü sıkıntılarında çözüm adresi biziz. Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor. Biz ise, hem sıkıntıları hem de çözüm yollarını biliyoruz. Ötekiler sadece gözünü iktidarın nimetlerine dikmiş biz ise iktidarın ülkenin ve milletin hayrı için nasıl kullanılacağını biliyoruz. Şanlıurfa havalimanını kim yaptı. Bu güzelim yolları kimler yaptı. Harran üniversitesini kim yaptı. Yaparsa biz yaparız bundan sonrada yapacağız. Ötekiler sadece konuşur biz yaparız. Ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığını yine biz çözeceğiz. Her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine biz ulaştıracağız. Bize 14 Mayısta sandıkta vereceğiniz güçle Şanlıurfa’yı birlikte güçlendireceğiz. Ülkemizde de hiçbir eseri hayırlı işleri olmayanlar. Sadece Şanlıurfa’ya son 20 yılda 138 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bu muhalefetin yaptığı bir şey var mıdır. Bay bay Kemal Ankara, İzmir, İstanbul büyükşehirde ne yaptınız. Yapamazlar bunların böyle bir derdi aşkı yok. Yapamazlar” diye konuştu.

Erdoğan, Şanlıurfa’da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Artık on günlerin yaşadığımız Ramazanı Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim tutuğunuz oruçları kabul eylesin. Yarın idrak edeceğiz Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Depremin ardından gelen sellerde de vatandaşlarımız kaybettik. Bir çok vilayetimizde ve ilçemizde hasar görmeyen bina kalmadı. 99 öncesi binaların depreme karşı mukavemetsiz olduğunu gördük. Şanlıurfa 22 bin 469 bağımsız bölüm hasar oldu. Üzülerek ifade etmek isterim ki birileri daha il k günden depremi ve acıları istismar etmeye düştüler. İnsanımızın yükünü hafifletelim demediler. Tamamı yalan ve yanlış iftiralar ile halkımızı galeyana getirdiler.

onlar koltuk peşinde makam ve mevki peşinde koşuyorlar. Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Madem her şeyi bedava vereceksiniz yıllardır yönettiğiniz İzmir'de Ankara'da Muğla'da milletime bedava yapmadınız. Bu yalancılığı sahte vaatleri bırakın. Daha seçim öncesi verip dönüp yapmadıkları onlarca seçim vaatleri var. Sevgili gençler biz gerçekleri yüzlerine çarptıkça bize saldırıyorlar. Onlar ne derse desin biz hakkı ve hakikati söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Benim Şanlıurfalı kardeşlerim siyasi ihtiraslarının peşinden gidenleri de gece gündüz çalışanları da biliyor.

milletimizin derdiyle dertlendik, ıkıntısına çözüm aradık. Perşembe günü Malatya'daydık. Dün Kocaeli'nde şehir hastanemizi açtık iftarda depremzedelerimizle buluştuk. Bugün Şanlıurfa'da emel attık.