GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti. Erdoğan, "Sporcularımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

01.04.2022 - 01:06 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar serbest stil 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit ile 55 kiloda bronz madalya kazanan Bediha Gün için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan millî sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün’ü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Ali Erbaş TEKNOFEST birincisi öğrencileri ağırladı

Ali Erbaş TEKNOFEST birincisi öğrencileri ağırladı

Kurtulmuş: 2024’de yerel seçimlerde de milletin iradesiyle güçlü bir şekilde çıkacağız

Kurtulmuş: 2024’de yerel seçimlerde de milletin iradesiyle güçlü bir şekilde çıkacağız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Sıradaki Haber
Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, faturalar yüzde 50...

Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, faturalar yüzde 50...

Sıradaki Haber
ABD'den Rus teknoloji sektörüne yaptırım kararı!

ABD'den Rus teknoloji sektörüne yaptırım kararı!

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

Sıradaki Haber