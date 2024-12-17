Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı

Erdoğan, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Töreni'nde okunan mesajında, büyük mütefekkir, mutasavvıf ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle yad etti.



Hazreti Mevlana'yı anmak için bir araya gelenleri hürmet ve muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır Anadolu topraklarını ilmiyle, irfanıyla, hikmetiyle nakış nakış işleyen ariflerimizi, alimlerimizi, manevi rehberlerimizi de tazimle anıyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Yine bu gece vesilesiyle ezanımız, vatanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın, vuslatının üzerinden asırlar geçse dahi eserleri ve öğütleriyle yolu aydınlatmayı sürdürdüğünü, merhameti, güzel ahlakı, hakkı ve sabrı telkin eden nasihatleri ve engin hoşgörüsüyle bütün insanlığı kendisine meftun ettiğini vurguladı.

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"İnsan-ı kamil" olma yolunda Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Aziz Mahmud Hüdayi gibi rehber şahsiyetlerin kılavuzluğunda yürüyen milletin, cömertlikte akarsu gibi, şefkat ve merhamette güneş gibi, kusur örtmede gece gibi, tevazuda toprak gibi ve hoşgörüde deniz gibi olmayı gaye edindiğini belirten Erdoğan, mesajına şu ifadeleri kullandı:

"Milletin tıpkı 'Gel, bizim dergahımız ümitsizlik kapısı değildir.' diyen Mevlana Hazretleri gibi kapısına gelenlere her daim evinin de gönlünün de kapılarını açmıştır. Çevresinde yanmakta olan ateşe, sönmekte olan ocaklara, tükenmekte olan hayatlara bigane kalmayan ülkemiz de savaşların yerini barışın, düşmanlıkların yerini kardeşliğin, çaresizliklerin yerini refahın ve huzurun alması için bütün gücüyle mücadele etmektedir.

Komşularımız başta olmak üzere bölgemizin her köşesinde akan kanın durması ve mazlumların hukukunun korunması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hazreti Mevlana'yı örnek alarak biz de pergel misali bir ayağımızı vatanımıza sabitleyip diğer ayağımızla bütün dünyayı dolaşıyor, insanlığın barışı, huzuru ve refahı için büyük bir gayret gösteriyoruz. Karabağ'dan Filistin'e, Ukrayna'dan Suriye'ye, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan bu mücadelemizi bütün dünya takdirle takip etmektedir. İnsanlığın hayrı için adaletin tesisi için barış için dostluk için atılan her adımın Rabbimizin yardımıyla menziline ulaşacağına inanıyoruz."

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