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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Feridun Sinirlioğlu’na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik etti.

06.12.2024 - 18:27 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Feridun Sinirlioğlu’na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.

Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum.

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