Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'da kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında; Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’dan oluşan gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA’nın liderleriyle bir araya geldi.