Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

ERDOĞAN, UMMAN SULTANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile görüştüğünü bildirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Umman Sultanı El Said’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.' ifadeleri kullanıldı.