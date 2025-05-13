GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' için başsağlığı mesajı
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' için başsağlığı mesajı

13.05.2025 - 19:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balık Ayhan" adıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayhan Küçükboyacı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi 'Balık Ayhan' Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Güncel Haberler

ABD ve Suudi Arabistan "tarihteki en büyük" savunma anlaşmasını imzaladı
#Dünya

ABD ve Suudi Arabistan "tarihteki en büyük" savunma anlaşmasını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' için başsağlığı mesajı
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' için başsağlığı mesajı

Trump Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
#Dünya

Trump Suriye'ye yaptırımları kaldırdı