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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

08.03.2025 - 22:15Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde: Ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

Kadınları her alanda destekleyip teşvik etmeyi, kadınların yanında olmayı bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.

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