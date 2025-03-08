Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
08.03.2025 - 22:15Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde: Ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.
Kadınları her alanda destekleyip teşvik etmeyi, kadınların yanında olmayı bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.
Ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2025
Kadınları her alanda destekleyip teşvik etmeyi, kadınların yanında olmayı bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. #KadınlarlaYükselenTürkiye pic.twitter.com/wt0n9JInlI