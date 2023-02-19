Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden 'geçmiş olsun' telefonu
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Bosna-Hersek eski Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
19.02.2023 - 18:25 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Bosna-Hersek eski Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.