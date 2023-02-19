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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden 'geçmiş olsun' telefonu

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Bosna-Hersek eski Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

19.02.2023 - 18:25 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden 'geçmiş olsun' telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Bosna-Hersek eski Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden 'geçmiş olsun' telefonu