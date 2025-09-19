Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Danilo Zanna'ya 'Turkuaz Kart' verildi

Haberin Devamı

Yüksek nitelikli işgücü ve yatırımcıları Türkiye'ye kazandırmak, stratejik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla geliştirilmiş sanayi, ticaret, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası düzeyde başarı gösteren kişilere verilen turkuaz kartı, şef Danilo Zanna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.



Zanna, Türkiye’de çalışmaktan, istihdam sağlamaktan ve Türkiye ve İtalya arasında kültür elçisi olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Turkuaz Kart, Türkiye’de yüksek nitelikli yabancı çalışanlar ve yatırımcılar için oluşturulmuş, uzun dönem ikamet ve çalışma iznini bir arada sağlayan özel bir statü olarak kabul ediliyor.

TURKUAZ KART NEDİR?

"Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Zanna, 15 Nisan 1982'de İtalya'nın Toskana bölgesindeki Prato kentinde, İtalyan ebeveynler Armando Zanna ve Emillia Zanna'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Aile şirketi olarak aşçılık mesleğini devraldı. İtalyan şeflerle İtalyan mutfağı üzerine çalışarak mutfak becerilerini geliştirdi.

TÜRKİYE'DE PROGRAMLAR YAPTI

Türk mutfağına ilgi duyan Zanna, bu alanda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan Türkiye'ye göç etti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı sunan bir restoran açtı . Daha sonra televizyon programlarına katılmaya başladı ve ilk olarak "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı şef olarak yer aldı.

9 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Zanna, Planet Mutfak televizyon kanalında hazırlayıp sunduğu İtalyan İşi adlı yemek programıyla tanındı . Türkiye'nin farklı ülkelerinin restoran kültürlerini içeren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfak Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerine çalıştı. Planet Mutfak kapandıktan sonra ATV'de yayınlanan Elin Oğlu ve NTV'de yayınlanan ve kendisinin sunduğu Lezzetin Şarkısı adlı programlarla televizyona çıktı. Zanna, şu anda 2019 yılında yeni sezonunda TV8'de yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenmiş, 15 Aralık 2021 tarihinde boşanmıştır.