Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boğaziçi öğrencileri birlikte yürüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Üniversitelerimizin araştırmaya, özgün ve nitelikli bilgi üretmeye, Türkiye'nin ufkunu açan projeler geliştirmeye odaklanmasının şart olduğuna inanıyorum

Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor

Üniversite ve hocalarımızın bir yandan evrensel nitelikte işler yaparken, diğer yandan yerlileşme hamlelerini devam ettirmelerini önemsiyoruz

Üniversitelerimizin bilhassa uluslararası başarı listelerinde daha yüksek sıralara tırmanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik

Üniversite sayımızı 76'dan 208'e, akademik personel mevcudunu 70 binden 187 bine ulaştırdık

23 yıl önce eğitime ayrılan bütçe yalnız 7,5 milyar liraydı, 2026'da bu rakam yükseköğretim dahil 3 trilyon lirayı buldu

2002'de 190 olan yurt sayımızı bugün 880'e çıkardık. Yatak kapasitemizi 182 binden aldık, 1 milyona getirdik

Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'ni çok yakın bir zamanda inşallah yeniden inşa ediyoruz

Önümüzdeki sene 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesine tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar binası kazandıracağız

Küresel ölçekte yıldızı giderek parlayan bir Türkiye gerçeği varken, üniversitelerimiz de buna adapte olmalı, kendilerini yenilemeli ve güncellemelidir."

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı öğretim üyelerinin yıllardır provokasyonlarıyla gündeme gelen yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle birlikte yürüdü.