Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boğaziçi öğrencileri birlikte yürüdü
Boğaziçi Üniversitesi'nde inşa edilen yeni yurtların açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada üniversitelerin ideolojik tartışmalardan uzak durması gerektiğini vurguladı. Akademik kurumların araştırmaya yönelmesi şartına değinen Erdoğan, üniversitelerin belirli grupların imtiyaz alanı haline getirilmesine müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı öğretim üyelerinin yıllardır provokasyonlarıyla gündeme gelen yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle birlikte yürüdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Üniversitelerimizin araştırmaya, özgün ve nitelikli bilgi üretmeye, Türkiye'nin ufkunu açan projeler geliştirmeye odaklanmasının şart olduğuna inanıyorum
Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor
Üniversite ve hocalarımızın bir yandan evrensel nitelikte işler yaparken, diğer yandan yerlileşme hamlelerini devam ettirmelerini önemsiyoruz
Üniversitelerimizin bilhassa uluslararası başarı listelerinde daha yüksek sıralara tırmanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik
Üniversite sayımızı 76'dan 208'e, akademik personel mevcudunu 70 binden 187 bine ulaştırdık
23 yıl önce eğitime ayrılan bütçe yalnız 7,5 milyar liraydı, 2026'da bu rakam yükseköğretim dahil 3 trilyon lirayı buldu
2002'de 190 olan yurt sayımızı bugün 880'e çıkardık. Yatak kapasitemizi 182 binden aldık, 1 milyona getirdik
Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'ni çok yakın bir zamanda inşallah yeniden inşa ediyoruz
Önümüzdeki sene 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesine tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar binası kazandıracağız
Küresel ölçekte yıldızı giderek parlayan bir Türkiye gerçeği varken, üniversitelerimiz de buna adapte olmalı, kendilerini yenilemeli ve güncellemelidir."
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı öğretim üyelerinin yıllardır provokasyonlarıyla gündeme gelen yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle birlikte yürüdü.