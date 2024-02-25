Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, savunma sanayiinde adeta destan yazıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Adanalılar, kıymetli hanımefendiler, gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Emeğin ve bereketin şehri, gadasını aldığım Adana'da sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ten bu canda durdukça bizim de gönlümüz Adana'dan ayrılmaz. Delikanlılığın kitabını yazan Adana bugün bir başka güzel. Adana'yı Türkiye Yüzyılı'mızın lokomotif şehri olarak görüyoruz.

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak. Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasreti sonlandırmaya az kaldı. Mayıs ayındaki seçimlerde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Yüzde 45'lik oy oranı güçlü bağ oranımızı yansıtmaktan çok uzak. Bunu arzu ettiğimiz seviyeye taşımak istiyoruz. 31 Mart'ı da bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Adana gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.

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Milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize inanıyorum. Adana eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşımaz.

MUHALEFET KAVGA İÇİNDE

Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor. Başka konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların üç beş laf dışında ülkenin derdi ile dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin, insanımızın sıkıntısını çözecek projesini duydunuz mu? Uluslararası meselelerde ilkeli tutum aldıklarına şahit oldunuz mu? Duyamazsınız, göremezsiniz. Bunlar hal çadırını hastane diye Adanalı kardeşlerime yutturmaya çalıştı. Kendilerine hayrı olmayanın memlekete hayrı dokunur mu?

ANA MUHALEFETİN TEK DERDİ KOLTUK

Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözetmeyenlerin Adana'nın sorunlarıyla ilgilenebilir mi? Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz, hazırız, kararlıyız diyoruz, onlar ise kirli ittifaklarla DEM'leniyor. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar.

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Mayıs ayında cumhurbaşkanı adayı olarak milletin önüne çıkardıkları bir zat vardı. Seçimde umduklarını bulamayınca adaylarına yükleyip kendilerini temize çıkardılar. Başkanlarını partiden öyle bir attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile partiden içeri sokmayacaklar. Kazandık diyerek milletin aklı ile dalga geçiyorlardı. Mesele ülke yönetimine talip olmak değil kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesi imiş. Ana muhalefetin tek derdi koltuk.

Seçim akşamı Adana ile birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı renkleri ile boyamaya var mısınız? Adana siz neymişsiniz ya. 31 Mart akşamı bütün genç arkadaşlarınızı sandıkları patlatırcasına koşturacaksınız. Türkiye bizim yuvamız, vatanımız uğuruna şehadeti göze aldığımız biricik sevdamız.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DİZE GETİRDİK

Vesayet güçlerini ve terör örgütlerini milletimiz ile dize getirdik. Darbe gecesi birileri kahvesini yudumlarken milletimiz ile sırt sırta vererek FETÖ'cülere meydanları dar ettik. Devletimizin çıkarlarını kararlılıkla savunduk. Uluslararası siyaseti takip edenler Türkiye sadece bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ülkemizin kilit rolü daha fazla anlaşılıyor. Libya'da biz varız, Karabağ'da biz varız. Dış politikadaki itibarımızın arkasında güçlü bir savunma sanayi var. Göreve geldiğimizde satın aldığımız silahların kontrolü bizde değildi, özellikle savunma sanayine ağırlık verdik. Kolayı değil zor olanı ama ülkemiz için en hayırlı olanı seçtik.

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DÜNYADAKİ 4 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

Silahlarımızı kendimiz üretmeye başladık, insansız hava araçlarına büyük yatırımlar yaptık. Bu alanda çalışan firmalarımızı teşvik ettik. Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. TCG Anadolu'yu geçen sene hizmete aldık. İHA SİHA'larda ilk 3 ülkeden biriyiz. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleşti. 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.

DÜNYA KAAN'I KONUŞUYOR

Bu gurur 85 milyon olarak hepimizin. Milletçe inandık çalıştık ve hamd olsun başardık. Bunlar sadece başlangıçtı. Daha fazlasını, gelişmişini, ilerisini yapacağız. Şimdi uçak modelimizin bir üst segmentini yapacağız. Yeni müjdelerimiz yolda. Biz yaparız dedik mi yaparız. İçimizdeki muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız iyi biliyor. Son 4 gündür dünya KAAN'ı konuşuyor.

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RAKİPLERİMİZ ENDİŞEYE KAPILDI

Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Dostlarımız güven duyarken rakiplerimiz endişeye kapılıyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor. Türkiye'nin başarısı azmimizi artırırken dost ve kardeş ülkelere cesaret aşılıyor. Bu umutları boşa çıkarmayacağız.

Biz yeni hedefler gösterirken arkamızdaki güçlü altyapıya güveniyoruz. Adana'ya 21 yılda 279 milyar liralık yatırım yaptık