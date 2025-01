Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk yargısına kimse ayar veremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, yasama ve yargı organlarımızın saygıdeğer temsilcileri, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla muhabbetle selamlıyorum.

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri adaylarımızın kura töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. 1075 hakim ve savcı adayını tebrik ediyorum. Kura töreniyle hakim ve cumhuriyet savcılarımızın sayısı 25 bin 695'e çıkmış oluyor.

Adalet haklıyla haksızı ayırmak, ölçü ve nizama kayıtsız şartsız hizmet etmektir. Herhangi bir konuda hakemlik yaptığınız zaman adil olun buyruğu meselenin çerçevesini çiziyor. Zihin haritamızda zulüm ile adaletin bir arada bulunduğu tek bir nokta yoktur.

Kutadgu Bilig'de geçtiği gibi; "Ey becerikli insan, elimdeki bu bıçak biçen ve kesen bir alettir. Ben işleri bıçak gibi keser, atarım; hak arayan kimsenin işini uzatmam. Şekere gelince, o zulme uğrayarak, benim kapıma gelen ve adaleti bende bulan insan içindir. O insan benden şeker gibi tatlı-tatlı ayrılır; sevinir ve yüzü güler."

Hukuksuzluğu bıçak gibi atmalısınız. Adalet kapısına varıp da hakkını alamayan her bir vatandaşımızın vebali hepimizin üzerindedir.

28 Şubat'ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır.

28 Şubat'ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır.

En temel hukuk kaidelerini ihmal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar. 'Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunmaz' hoyratlığı hakikatin sert duvarına çarpacaktır. Türkiye'de kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Hukuk başka bir şey kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletimiz. Hukuk, hakkı haklı olana teslim etmektir.

Verilen her kararı kayıtsız şartsız doğru kabul etmek zorunda değilsiniz. Geçmişte bazı kararları biz de eleştirdik. Mücadelemizi hukuk zemininde verdik. Yargıya parmak sallama , tehdit etme yoluna asla gitmedik. Hepimiz yargının layıkıyla yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz.

Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti için karar verenlere kimse ayar veremez.

Geçtiğimiz hafta 4. yargı reformu paketimizi tanıttık. Kurumsal yapının güçlendirilmesi, süreçlerin yeniden yapılandırılması, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması hususunda yeni yol haritamızı belirledik.

Her konuda olduğu gibi adalet dairesinin pürüzsüz işleyişinde de aslolan insandır. Türk milleti adına karar verirken, birikimi yanında temiz bir vicdandır. Bu konuda yaşanan ihmallerin bedelini geçmişte ödemiş bir ülkeyiz. 17-25 Aralık başta olmak üzere birçok kez gördük. Yargıya çıkarlarına alet edenler hem adaleti araçsallaştırırlar hem de kendi varlıklarına yabancılaştırırlar. İnanıyorum ki her biriniz zorluklar karşısında yılmadan görevinizi yapacaksınız. Vicdanları teskin edeceğinize, her dosyanın aynı zamanda bir insan olduğunu unutmayacağınıza yürekten inanıyorum. Görev yerleri birazdan belli olacak hakim ve savcılarımıza muvaffakiyetler diliyorum.