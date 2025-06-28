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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

28.06.2025 - 18:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı zaferlerle dolu 2 bin 234 yıllık bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı