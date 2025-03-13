Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında milletvekilleriyle bir araya geldi.

Gazi Meclisin çatısı altında, milli iradenin temsilcisi olarak fedakarca görev yapan, milletin emanetini yere düşürmeyen tüm milletvekillerini saygıyla selamlayan Erdoğan, Meclis'te görev yapmış, milleti layıkıyla temsil etmiş ancak daha sonra ebediyete irtihal etmiş milletvekillerini de rahmetle yad etti.

Milletvekillerinin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının milletimizle birlikte tüm Müslümanlara, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılı Mart ayı ile 2014 yılı Ağustos ayı arasında 11,5 yıl boyunca milletvekili olarak çatısı altında görev yaptığı TBMM'de bulunmaktan her zaman şeref ve bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'mıza, gönüllerimizi buluşturduğumuz bu güzel iftar programına vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. İftarımızın aynı zamanda 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, kader ortaklığının sembollerinden biri olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Siyaset, özü itibarıyla ülkeye ve millete hizmet yarışıdır"

Siyasetin özü itibarıyla ülkeye ve millete hizmet yarışı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Millete hizmet yolu, uzun ve meşakkatli bir yoldur. İktidar, muhalefet fark etmeksizin, hepimiz emanetini taşıdığımız, iradesini temsil ettiğimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek, milletimizin hayır duasına mazhar oluruz ama burada bir eksiğimiz, hatamız, ihmalimiz olursa da bunun hesabını bu dünyada da ebedi alemde de veremeyiz. Dolayısıyla her birimizin, millete karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmesi, milletimizden aldığımız yetkiyi üzerine gölge düşürmeden en güzel şekilde taşıması büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasilerde iktidar ve iktidar partisi ne kadar hayati öneme sahipse, muhalefetin konumunun da o derecede vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Muhalefet yapıcı eleştirileriyle, kimi zaman sert de olsa yapıcı uyarılarıyla, uygulanabilir çözüm önerileriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Siyasi hayatımızın her döneminde böyle bir anlayışla hareket ettik. Muhalefet sırasında oturan milletvekillerinin müspet katkılarına asla kulak tıkamadık. Haklılık payı olduğu sürece gelen eleştirileri hayırhahlıkla değerlendirdik. Yasama faaliyetlerinde daha yeninin, daha güzelin, ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı olanı yapmanın gayretinde olduk. Milletimizin siyaset kurumundan beklentilerini, çok boyutlu bir bakış açısıyla her sorun alanına yönelik kararlı ve cesur adımlarla karşıladık. Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan müşterek bir zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Bilhassa dış politika, güvenlik, ekonomi ve siyasetin demokratik alanının genişletilmesine dair konularda daha fazla bir araya gelelim, uzlaşalım, el birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz."

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"Gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım"

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttükleri çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe alındığını, 27 Şubat tarihi itibarıyla terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşiğin daha suhuletle aşıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Bizim gayemiz ilk günden beri son derece açıktır. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz. Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz. Bununla birlikte böyle bir ihtimalin her geçen gün güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu, 40 yıllık terör belasının kökünün kurutulmasını, sivil siyasetin zemin kazanmasını istemeyenler olduğunu da çok iyi biliyoruz."

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Aynı zamanda bu kirli ellerle de terörden nemalanan kirli odaklarla da yoğun bir mücadele halinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu sefer menzil-i maksudumuza kazasız, belasız varacağımıza inanıyorum." dedi.

Parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerinin de aynı hassasiyeti göstereceklerine yürekten inandığını belirten Erdoğan, "Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine hüsnüniyetle şu çağrıyı yapmak isterim; gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım. Kadastro mühendisliği peşinde koşanları kirli planlarıyla birlikte tarihin çöp sepetine beraberce atalım. Destekleriniz için sizlere şimdiden ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Meclis'e gelişi sırasında Şeref Kapısı önünde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı.

Erdoğan, program sırasında, TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Sırrı Süreyya Önder, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve bazı milletvekilleri ile sohbet etti.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TBMM başkanvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Partisi Grup başkanvekilleri, eski TBMM başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.