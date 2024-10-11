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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Sancak bölgesinin liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderleriyle bir araya geldi.

11.10.2024 - 19:23 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Sancak bölgesinin liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderleriyle bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından otelden ayrıldı

 

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