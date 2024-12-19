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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire’de bir araya geldi.vvv

19.12.2024 - 18:38 | | MISIR, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan’ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.

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