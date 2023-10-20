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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20.10.2023 - 19:44 | | Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.(DHA)

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