Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de temaslarda bulundu, valiliği ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de temaslarda bulundu. Erdoğan Mardin Valiliğini ziyaret etti.
20.12.2024 - 19:37 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Valiliğini ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde Erdoğan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Akkoyun'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Akkoyun, Erdoğan'a telkari işlemeli gümüş Ay Yıldız plaket takdim etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, AK Parti Mardin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 20, 2024
“Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamı için çalışıyoruz, tüm Türkiye için eser ve hizmet üretiyoruz.” pic.twitter.com/l1zFkz0NGO