Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Başbakanı Kurti’nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor
03.02.2023 - 20:48 | | İSTANBUL (İHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Başbakanı Kurti’nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.