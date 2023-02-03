Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Başbakanı Kurti’nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.