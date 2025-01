Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz milletim, yasama ve yargı organlarımızın saygıdeğer temsilcileri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin nezdinde ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan yargı mensuplarına selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Bolu'da vefat eden 78 vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden 10 kardeşimize de rabbimden şifa diliyorum.

Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü yargı reformunun adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Bizler adaleti devletin temeli gören geleneğin mirasçılarıyız.

Bin yıldır hakla hukukla yoğurduğumuz bu topraklar doğusundan batısına iyilikle erdemle yeşerttiğimiz yüksek adalet şuurumuzun en yakın şahididir. Adalet sistemimizin tüm unsurları ile hızlı ve etkili şekilde işlemesi milletimizin her ferdini yakından ilgilendiriyor. Etkinlik kadar adaletin gecikmesinin de vaktinde tecelli etmesini her fırsatta vurguluyoruz. Yargı makamı itibarına halel gelmemesi bizim için her türlü mülahazanın üzerindedir. 2002'den beri bu konuda büyük hassasiyet gösterdik. Üstünlerin hukukunun egemen olduğu vesayetçi yapıdan adil yargı sistemine geçiş sağlanmıştır. Siyasi ve ideolojik kimlikleri ile bazı insanların hukuk önündeki ayrıcalıkları geride kaldı.

Haberin Devamı

YARGIYA KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ

Hangi yanlış algıdan kaynaklanırsa kaynaklansın hukuk karşısında kendini dokunulmaz görenler öğrenecek ki kimse üstün değildir. Herkes yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, baskı kuramaz, yargımıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını terörde kaybetmiş ülke olarak yargı mensuplarının aileleri ile hedef gösterilmesini tasvip etmiyoruz. Yargı kararını eleştirebilirsiniz ama ana muhalefet de olsanız hukuk insanlarına yakışıksız biçimde tehditler savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz, hedef haline getirilen yargımız da izin vermez.

Haberin Devamı

Bugün 4. yargı reformu strateji belgesi ile sizlerin huzurundayız. Köklü değişiklikleri hayata geçirdiğimiz stratejiler birbirini tamamlar niteliktedir. Bu belgemiz diğer reform belgelerinin tamamlayıcısıdır. Bu belgemiz ile yargı bağımsızlığını tarafsızlığını güçlendirmeyi, yargılamaların zamanında ve makul sürede tamamlanmasını, öngörülebilir adalet sistemini oluşturmayı, verimliliği artırmayı, güven ve memnuniyeti yükseltmeyi, ceza adaleti sisteminin etkinlik ve caydırıcılığını tahkim etmeyi, dijital dönüşümü hedefliyoruz.

Geçtiğimiz dönemlerde adil yargılanma hakkı konusunda önemli reformlar gerçekleştirdik. Hak arama yollarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz. Uyuşmazlıkların kaynağında çözülmesi büyük önem taşıyor.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen adalet vizyonu ile, yeni strateji belgesi ile etkin bir adalet inşa edeceğiz. Uzlaştırıcı, özgürlükçü, yeni ve sivil anayasa çalışmalarına hız vereceğiz. Yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız. Bireysel hak arama kurumlarımızın yapısını ve uyumluluklarını güçlendireceğiz. Yeni hak arama yollarını çeşitli tedbir ve uygulamalar ile tahkim edeceğiz. Organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz. Mahkeme sayılarını artıracak, tek hakimli bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmasını sağlayacağız. Temyiz incelemelerinin 6 ayda sonuçlandırılmasını hedefliyoruz.

Haberin Devamı

İstinaf incelemelerinin de 6 ayda neticelenmesini sağlayacağız. Bazı davalarda istinaf incelemesi olmadan doğrudan temyiz incelemesi yapılacaktır. Süreçlerin daha etkin ve hızlı tamamlanmasını sağlayacağız.

Dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır. Avukatlık kanunu güncellemeyi hedefliyoruz. Stajyer avukatlarımıza stajyer desteği sağlayacağız.

Yeni düzenlemeler ile duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini sağlayacağız. Bozma kararı verilen dosyaların öncelikle görülmesi diğer hedefimizdir.

Yeni dönemde performansı artırmak için teftiş uygulamaları da geliştireceğiz. Elektronik tebligat alma zorunluğu getireceğiz, noterlik kanunu yenileyeceğiz, noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız.

Haberin Devamı

Hukuk fakültelerinde girişte aranan başarı sıralamasını kademeli olarak artıracağız. Hakim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracağız. Atama ve nakil mevzuatında yer alan bölge sistemini yeniden ele alacağız. Eğitim alan personel sayısını artıracağız.

Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırılmasını hedefliyoruz. Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konuşması gibi yaptırımlar uygulayacağız.

Nişan düğün asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesine dönük cezaları önemli ölçüde artırıyoruz. Lekelenmeme hakkı kapsamında adli sicil sistemini yeniden yapılandıracak, silinme sürelerini kısaltacağız. Çocuklar lehine farklı düzenlemelere gideceğiz. Çocuklar için onarıcı adalet sistemini devreye alacağız. İş yurtları üretim miktarını yükselteceğiz.