Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Saat 16.30'da resmi törenle karşılanan El Sani ardından Erdoğan ile baş başa görüşemeye geçti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.