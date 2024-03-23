Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul mevcut İBB yönetimiyle 5 yıl kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu'nda, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Her Anında Hep Yanında' iftar programına katıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda sanatçı, iş insanı ve sağlık personeli de programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan, “Suriye'de Irak'ta, Sudan'da ve son olarak Gazze'de vuku bulan hadiseler bu mübarek günlerin sevincini layıkıyla idrak etmemize mani oluyor, insanlıktan nasibini almamış terör devleti İsrail, tam 168 gündür Gazzeli kardeşlerimizi, çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden alçakça katlediyor, İkinci Dünya Savaşı’ndakilerden daha vahşi bir soykırım uyguluyor" dedi.

SESİNİ YÜKSELTEN AKTÖR NEREDEYSE YOK

Erdoğan, “Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler ve sağlık çalışanlarının, ibadethanelerin, işgal güçleri tarafından özellikle hedef alındığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar ise İsrail yönetiminin bu barbarlığını, basit tepkiler dışında sadece seyrediyor. Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktör neredeyse yok. Türkiye olarak bölgedeki dostlarımızla iş birliği içinde Gazzeli mazlumlara yardım etmeye bir nebze de olsa acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Peygamber efendimizin hadisi şerifine uygun şekilde elimizle, dilimizle ve kalbimizle zulme karşı duruyor, Gazzeli kardeşlerimizi destekliyoruz" şeklinde konuştu.

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"ÜLKEMİZ MERHAMETLİ DURUŞUNUN BEDELİNİ ÖDEMİŞTİR"

Erdoğan, “Gazzeli mazlumların dramını, Türkiye karşıtlarının ellerine tutuşturduğu argümanlar üzerinden siyaset malzemesi yapanlara üzülerek bakıyoruz. Sırf eleştirmek, sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na vurmak için aslı astarı olmayan ithamlarda bulunanları Rabbimize havale ediyoruz. Onlar bilmese de Mevla bizim gayretlerimizi ve yardımlarımızı biliyor. Onlar görmese de Filistin halkıyla birlikte Afrika'dan Asya'ya dünyadaki tüm mazlumlar Türkiye'nin samimi çabalarının en yakın şahididir. Ülkemiz, bu vicdanlı, merhametli ve yürekli duruşunun bedelini ödemiştir, ödemektedir" diye konuştu.

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“TERÖRİST İFTİRASI ATANLARIN SÖYLEDİKLERİNİ DİKKATE ALMIYORUZ"

Erdoğan,“Zulme ve işgalcilere karşı direnen Filistinli kardeşlerimize terörist iftirası atanların söylediklerini ise zaten dikkate bile almıyoruz. Henüz başbakan olmamıştım. Amerika seyahatindeydim. Orada Amerika'nın o belli tipleri bana şu soruyu sordular, ‘Siz özellikle Filistin'e nasıl bakıyorsunuz’ onu açtılar, dediler ki; ‘Siz Filistin'deki bu kişilere nasıl bakıyorsunuz? Sizin baktığınızın tam aksiyle bakıyorum. Onlar, ben Müslümanım, onlar da Müslüman. Dolayısıyla onlara elimizden gelen destek neyse o desteği de sonuna kadar vermeye varız, demiştik" ifadelerini kullandı.

“İSRAİL’E ÖZÜR DİLETEN TÜRKİYE GERÇEĞİ KİMİ ÇEVRELERİ RAHATSIZ EDİYOR"

Erdoğan, “Tabi bu işin arkasında nelerin olduğu artık çok açık net ortada. Bunlar Suriye meselesinde olduğu gibi burada da mazluma karşı zalimin yanında esas duruşa geçmişlerdir. İsrail’den özür dileyen değil, dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor. Biz bunların ve arkasında hangi lobilerin olduğunun elbette farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı sergilediği vahşete tavrımızı en sert şekilde ortaya koymayı sürdüreceğiz" dedi.

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"RAMAZAN AYINDA İNSANI YARDIMLARIMIZI ARTTIRMIŞ BULUNUYORUZ"

Erdoğan, “Ramazan ayında insani yardımlarımızı daha da arttırmış bulunuyoruz. Kızılay'ımız, belediyelerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz, Gazze ve Filistin halkı için seferber olmuş vaziyetteler. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi asla unutmuyoruz. İş dünyamızın da bu mübarek günlerde üzerine düşeni yerine getirdiğine inanıyor, Rabbim yardımlarınızı şimdiden kabul eylesin diyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ İSTİKRARSIZLIK VE KRİZ GİRDABINDAN BİZ KURTARDIK"

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Erdoğan, “Bölgemizde patlak veren her kriz, ekonomi başta olmak üzere her alanda güçlü olmamız gerektiğine işaret etmektedir. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimiz boyunca ne zaman güçlü olduysak kendi insanımızın yanı sıra mazlum ve mağdurlara da cesaret aşıladık, güven verdik. Huzurun ve barışın teminatı olduk. Ne zaman ülke ve millet olarak zayıf düşüp kan kaybettiysek işte o zaman kendi vatanımızda bile beka tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Yakın tarihimizde özellikle yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal krizleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Darbeden sosyal kaosa, terörden siyasi istikrarsızlıklara kadar başımıza gelen her hadisenin ülkemize ağır faturaları oldu. Aynı dönem ve benzer şartlarda yarışa başladığımız ülkeler kısa sürede ciddi mesafeler alırken, biz geriye düştük, enerji ve vakit kaybı yaşadık. Ülkemiz uzun yıllar bu kriz sarmalından maalesef çıkamamıştır. Hükümetlerin ortalama ömrünün bir buçuk yılı bile bulmadığı bir tablodan zaten başka bir sonuç beklenemezdi. Türkiye'yi içine düştüğü istikrarsızlık ve kriz girdabından biz kurtardık. Siyasi istikrar ve güven ortamının tahkimiyle birlikte ülkemiz kalkınma yolculuğunda önemli bir avantaj elde etti. Son 21 yıldır bu avantajın yansımalarını ekonomi ve sağlık başta olmak üzere her alanda görüyoruz" dedi.

"BU SENE MAL VE HİZMET İHRACATINDA HEDEFİMİZ 375 MİLYAR DOLAR, TURİZMDE HEDEFİMİZ İSE 60 MİLYAR DOLARDIR"

Erdoğan, “Zaman zaman kasislerle karşılaşsak da hedeflerimize doğru sabırla ama emin adımlarla ilerliyoruz. Çevremizde yaşanan onca sıkıntıya, gerilime, çatışmaya hatta iki yıldan fazladır süren savaşa rağmen hamdolsun rotamızdan sapmadık. Bizim için oldukça zorlu geçen 2023 yılına dair açıklanan her veri doğru yolda olduğumuzu ispat ediyor. Değerli dostlar, sadece deprem sebebiyle 104 Milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4.5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini sürdürdü. Milli gelirimiz ilk kez 1.1 trilyon doların üzerine çıktı. Aynı şekilde kişi başına milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Bunu ekonomiyi konuşanlar, anlatanlar kişi başına milli gelir 13 bin doları yakaladı diye hiçbir zaman söylemiyorlar. İşsizlik oranı yüzde 9.4 ile son on yılın en düşük seviyesini gördük. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun artarak devam ediyor. Şubat ayında 21.1 milyar dolarla en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Turizmde geçen sene 57 milyon turist ve 54.5 milyar dolar gelirle kapadık. Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı pay da günden güne artıyor. Geçen sene bu kapsamda hastanelerimize 1.2 milyon başvuru yapıldı. Bunları niye konuşmuyoruz? Yapımı süren şehir hastanelerimizin de devreye girmesiyle bu sayının daha da yükseleceği kanaatindeyiz. Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar, turizmde hedefimiz ise 60 milyar dolardır" dedi.

"YILIN İKİNCİ YARISINDA ENFLASYONDA HIZLI BİR DÜŞÜŞE ŞAHİT OLACAĞIZ"

Erdoğan, “İş dünyamızın çabalarıyla daha öncekiler gibi bu hedeflerimize de ulaşacağımızdan şüphe duymuyorum. Kardeşlerim tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız hep söylüyoruz enflasyondur. Enflasyona ilave olarak biz bir de tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletimizin aşına, ekmeğine kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamakta kararlıyız. İlgili bakanlıklarımız vasıtasıyla bu tür gayri ahlaki yollara tevessül edenleri takip ediyoruz. Hem aldığımız tedbirlerin hem de uyguladığımız ekonomik programın etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız. Enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte inşallah sağlık çalışanlarımızdan, emeklilerimize, işçilerimize, çiftçilerimize kadar toplumumuzun tüm kesimlerinin refahı da artacaktır" dedi.

“SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMADIK"

Erdoğan, “Son günlerde tekrar arzı endam eden felaket tellallarının hevesleri yine kursaklarında kalacaktır. Hatırlarsanız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de milleti panikletmek için her yolu denediler ama muvaffak olamadılar. Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz. Bu konudaki sağlam duruşumuzu açıkça ortaya koyduk. Hiçbir karşılığı olmayan afaki vaatlerin havada uçuştuğu bir dönemde seçim ekonomisi uygulamadık. Popülizme asla tevessül etmedik. Eleştirileri göğüsleme pahasına ülkemize ve milletimize ileride çok ağır bedeller ödetecek yollara girmiyoruz. Şunu çok iyi bilmenizi isterim. Biz sadece günü kurtarmanın değil Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğrusunu, en hayırlısını yapmanın çabasındayız. Karşımızdakilerin böyle bir dertlerinin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah, bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“BİR BUÇUK MİLYONU YAKALAYACAK BİR MİTİNGİ İSTANBUL’UMUZDA YAPACAĞIZ"

Erdoğan, “Buraya Ankara'dan geldim. Ankara'da hamdolsun bugün Murat kardeşimin görevi zamanında yaptığı millet bahçesinde mitingimizi yaptık. Katılım 200 bin civarındaydı. Yarın da inşallah inanıyorum ki bir buçuk milyonu yakalayacak bir mitingi İstanbul'umuzda yapacağız" dedi.

"İSTANBUL ŞU ANDA HİZMETE AÇ"

Erdoğan, "İstanbul aç, İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için evet 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. Bu kardeşiniz İstanbul'da görevi kimden almıştı? CHP'den almıştı ve o zaman İstanbul çöp, çukur, çamurdu. İşte şu anda çatısı altında bulunduğumuz Haliç Kongre Merkezi hemen sırtımı dönük olduğum yer malum mezbahanelerin olduğu yerdi. Buralarda işkembeciler vardı. İstanbul'u iyi bilenler buralarda nelerin olduğunu da gayet iyi bilir. Haliç ise zaten maalesef kokudan geçilmiyordu. Ben Kasımpaşa'da doğmuş, Kasımpaşa'da büyümüş bir İstanbul çocuğu olarak aslen ne kadar Rizeli olsam da buraların durumunu çok çok iyi bilirdim ve Haliç doluydu. Pislikten geçilmiyordu ama biz Haliç'i bu şekilde aldık önce temizledik. Buradan çıkardığımız bütün pislikleri 9.5 kilometre ötede Alibeyköy'deki bir taş ocağına aktardık. Ama bunu bugünün gençleri bilmez. Sizler büyük ihtimalle bilirsiniz ve o yaklaşık 600 bin metrekarelik bir taş ocağını biz güllük gülistanlık bir hale getirdik. Şimdi orada çocuklar için oyun parklarının olduğu bir yer var. Oradan çıkan bütün o temizlenmiş olan suyu tekrar pompajla Haliç'e aktardık. Şu andaki Haliç eğer kokmuyorsa işte bizim sayemizdedir" dedi.

"BUNLARIN GEÇMİŞTEN BUGÜNE ATTIKLARI BU TÜR ADIMLAR YOK"

Erdoğan, “Şurada birkaç kilometre ötede, sayın şu andaki mevcut başkan temelsiz temel atma törenine gitti. Çünkü, bunlar bu işlerden anlamaz. Bunlara bir sorun soruşturun. Ya geldin gidiyorsun. Acaba kaç tane metro yaptın? Kaç tane İstanbul'a hizmetkar olacak adım attın. Hiçbir şey yok. Sancaktepe'de metronun açılmış olan kuyusunu doldurdu. Yapmazlar, yapamazlar. Bunların geçmişinden bugüne attıkları bu tür adımlar yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü bunlarda böyle bir aşk yok. Heyecan yok, coşku yok. Bizde ise yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yolu ile ülkeyi kalkındırmak var, biz aşığız aşık nereye İstanbul'a" dedi.

"TÜRKİYE’YE YENİ BİR HEYECAN GETİRMEK İSTİYORUZ"

Erdoğan, “İşte şimdi de Cumhurbaşkanınız olarak şahsım, kabinem ve yerel yönetimlerden gelecek olan arkadaşlarımla başta İstanbul olmak üzere Ankara, Allah'ın izniyle İzmir'i de biz İzmirli kardeşlerimden istedik, buraları da bu heyete katmak suretiyle Türkiye'ye yeni bir heyecan getirmek istiyoruz ve bunu başaracağız. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine, istihdamına yaptığınız katkılar için tüm iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında, insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak için fedakarca çalışan tüm sağlık personellerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına sizlerden çok güçlü destek beklediğimi burada özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yolu da İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vermekten geçiyor. İstanbul'u muradına kavuşturarak, Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde de tekrar zirveye taşıyacağız" diye konuştu.